静岡県富士市は、1990年5月から続けている富士山の観測記録を市のウェブサイトで公開しました。掲載内容は2025年の1年間の観測結果と、1991年から2025年までの35年間にわたる通算の観測結果です 【写真を見る】富士山が美しく見えるのはどの季節の何時頃？富士市が35年間の観測で導き出した答えは＝静岡・富士市 観測は1991年～2025年の35年間、午前8時、正午、午後4時の毎日3回行われていて、定点カメラまたは目視で富士