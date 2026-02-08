昨年限りで現役を引退し、巨人で編成本部参与を務める長野久義氏（41）が8日、サンマリンスタジアム前のサンシャインステージでサイン会を実施した。壇上に上がった長野氏は、自身がラジオの冠番組を持っていることに絡めて「ラジオパーソナリティーの長野です」とあいさつ。「つかみはOK」でファンの笑いを誘った。日曜日とあって大勢のファンが集まり、約300人が長い列を作った。長野氏は笑顔で一人一人に丁寧にサインをし