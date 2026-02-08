戦勝記念日の軍事パレードで披露された大陸間弾道ミサイル（ICBM）＝2025年9月、中国・北京/VCG/Getty Images/File（CNN）米国は6日、中国が2020年に極秘の核実験を行ったとして非難した。トランプ米政権は、中国とロシアの双方を含む、より包括的な核兵器管理の合意を求めている。今月5日には、米国とロシアの間で核戦力を制限する唯一の枠組みとなっていた「新戦略兵器削減条約（新START）」が失効していた。これにより、世界最