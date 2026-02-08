音楽事務所「ＬＡＰＯＮＥＧＩＲＬＳ」は８日、４人組ガールズグループ「ＩＳ：ＳＵＥ」のＲＩＮが活動再開することを公式サイトで発表した。公式サイトで「休養しておりましたＩＳ：ＳＵＥＲＩＮに関しまして、体調が回復いたしましたことから、本日をもって、活動を再開させていただきます」とコメント。続けてファンへ「ファンの皆さま、関係者各位にはご心配をおかけしましたこと、改めてお詫びしますとともに、引き続