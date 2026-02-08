将棋の藤井聡太六冠が4連覇を目指す棋王戦五番勝負が、愛媛県松山市で開幕しました。 【写真を見る】藤井六冠の4連覇か増田八段のリベンジか将棋の棋王戦五番勝負が開幕愛媛県の道後温泉で 今回の棋王戦は4連覇を目指す藤井六冠（23）に2年連続で増田康宏八段（28）が挑戦します。 五番勝負の第1局は愛媛県の道後温泉にある旅館で午前9時に始まりました。 棋王戦は先に3勝した方がタイトルを獲得する短期決戦です。 藤井