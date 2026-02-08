お笑いコンビ「ニューヨーク」の嶋佐和也（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。嶋佐は「奇跡が起きました」と書き出し、韓国発の世界的人気アイドル「TWICE」で、日本人メンバーとして活躍するミナ、サナ、モモとの4ショットを投稿。「ONCE（TWICEファンの呼称）歴10年、MISAMO様のリスニングパーティーにご招待いただきました」とし、日本人メンバー3人で結成したTWICEのサブユニット「MI