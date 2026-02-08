◇練習試合 日本ハム-阪神（8日、沖縄）プロ野球・阪神は今季初の対外試合を行い、新外国人選手、キャム・ディベイニー選手がスタメン出場。初打席で来日初安打を記録しました。今季、MLBのパイレーツから阪神に入団したディベイニー選手。初回、2アウトから打席に入ると、日本ハム先発・達孝太投手の3球目カットボールをはじき返し、センターへ。来日初出場で初安打を記録しました。入団会見では「ここ数年、日本に来てプレーする