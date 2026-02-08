オーディション番組『BOYS II PLANET』（ボイプラ2）を経て誕生したALPHA DRIVE ONEが8日、グループ公式SNSを更新。同オーディションのファイナリストであるWHIBのキム・ジュンミンとイジョンとのコラボ動画を公開した。【動画】ついに実現！ALPHA DRIVE ONE、『ボイプラ2』ファイナリストとコラボ公式アカウントでは、ALPHA DRIVE ONEのゴヌとアンシンが、WHIBのジュンミンとイジョンとともにALPHA DRIVE ONEのデビューアルバ