滋賀県内の介護施設５か所で昼食を食べた入所者らが食中毒症状を訴えた問題で、県は７日、新たに４６〜１０３歳の男女１８人が嘔吐（おうと）や下痢などを発症したと発表した。うち入所者１人が死亡し、３人が入院した。発表によると、草津市南山田町の特別養護老人ホームの調理場で作られた食事が原因。５施設での発症者は計８３人、死亡者は計２人となった。