◇UFCファイトナイト・ラスベガス堀口恭司ーアミル・アルバジ（2026年2月7日米国・ラスベガス）世界最高峰の格闘技団体「UFCファイトナイト・ラスベガス」が7日（日本時間8日）に米国・ラスベガスで開催。セミファイナルで、元RIZINフライ級王者・堀口恭司（ATT）がフライ級6位のアミル・アルバジ（イラク）に判定勝利。UFC復帰後2連勝を飾った。試合後にフライ級王者へ宣戦布告した。試合後の会見で、試合中に右手を負傷