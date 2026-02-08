◇プロ野球・巨人春季キャンプ（8日、宮崎）巨人は春季キャンプ第2クール最終日を迎え、門脇誠選手がここまでの練習を振り返りました。「順調に来ていると思いますし、今まで以上にアピールしないと、と思っているのでしっかりできています」と手応えを見せた門脇選手。キャンプまでは「動けるようにしっかり準備してきました」と休みなく体作りをしていたと明かし、中でもバッティングが課題だという門脇選手。ここまでのバッティ