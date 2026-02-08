[故障者情報]北海道コンサドーレ札幌は8日、FWマリオ・セルジオが左膝内側半月板損傷と診断されたことを発表した。全治期間は明らかにしていない。クラブによると1月31日のトレーニング中に負傷したという。マリオ・セルジオは昨年6月に加入し、昨季のJ2で15試合4得点を記録した。今週末に開幕したJリーグ百年構想リーグは開幕節前の負傷が各クラブで発生した。京都サンガF.C.では10番MF福岡慎平が右膝内側半月板損傷で全治