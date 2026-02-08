毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。2月8日（日）の放送は、丸山智己・加藤諒と行く茨城県かすみがうら市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！モデルから俳優に転身し、強面からコミカルな役まで幅広くこなす丸山と、10歳のときに芸能界デビュー、個性的なキャラクターで人気を博している加藤。