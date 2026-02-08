元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。柿谷が丸高のサポートに感謝する場面があった。24年まで現役としてプレーしていた柿谷氏。MCの「博多華丸・大吉」は「その間はアスリートと食も守らないといけないでしょう」と尋ねると、丸高は「まあまあそう…。そうでしたか？」と柿谷氏に話を振った