タレントのマツコ・デラックス（53）が8日放送のTBS「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。ゲストのパフォーマンス集団「CYBERJAPANDANCERS」YUYUの意外な過去に驚きの声を上げた。YUYUはスーパーセレブで、実家は麻布のペントハウス。マンションのおよそ5世帯分の広さで推定30億円。現在、両親は米国に滞在しているため、YUYUが1人で住んでいるという。中学から裕福な生活が始まり、高校はインターナショナルスク