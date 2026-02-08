さいたまマラソンは8日、雪による悪天候のため、「さいたまマラソン2026」を中止すると発表しました。寒波の影響で関東各地でも積雪を観測。主催者は午前4時頃のコースの写真を添えますが、道路が雪に覆われているのがわかります。「開催に向け準備を進めておりましたが、会場周辺及びコース各所の降雪状況を確認した結果、中止と判断させていただきました」と発表しました。なお、同日に開催予定であったイベント「さいたまマラソ