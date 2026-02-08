◇練習試合阪神―日本ハム（2026年2月8日名護）阪神の今季初対外試合が行われ、高寺望夢（23）が日本ハム・山本の初球を豪快に振り抜き、ライトスタンドへのソロ本塁打を放った。1―1の5回無死、山本の147キロ高め直球を捉え、右翼席へとアーチをかけた。昨春キャンプのMVP男がレギュラー獲りへ、今年も絶好のスタートを切った。