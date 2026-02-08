「練習試合、日本ハム−阪神」（８日、エナジックスタジアム名護）ヤクルトから現役ドラフトで移籍した浜田太貴外野手が四回に左翼席へ強烈なアーチを放った。直後、Ｘでは「ええの取ったわ！」のフレーズが多く集まる珍現象が発生した。浜田は四回２死からの第２打席。日本ハム・畔柳の直球を完璧に捉えると、打球は力強い軌道で左翼フェンスを越えていった。チームに取って今季初の対外試合で１号を放ったのが新戦力。球団