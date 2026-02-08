愛媛県松山市で8日に行われている将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第1局。藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と挑戦者の増田康宏八段（28）による盤上の激戦もさることながら、昼食休憩での「勝負めし」でも、両者が愛媛の誇る“海の幸”で競演し、ファンを沸かせた。【映像】豪華！鯛にゅうめんと名物の鯛めし愛媛県は養殖・天然ともにマダイの生産量日本一。両対局者が選んだのは、やはり県の魚「