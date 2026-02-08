【モデルプレス＝2026/02/08】タレントのなえなのが、2月8日放送のTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」（毎週日曜11：45〜）に生出演。本名を明かした。【写真】ティーン世代に圧倒的人気24歳、スタジオ衝撃の貯金残高◆スキー日本代表・木村葵来選手、名前の由来はガンダムこの日、番組では6日に開幕したのミラノ・コルティナ五輪について特集。日本勢初の金メダルを獲得したスノーボード男子ビッグエア・木村葵来（きむら・きら