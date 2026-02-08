「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（７日、住之江）４日目７Ｒで稲田浩二（４１）＝兵庫・９４期・Ａ１＝が執念の走りを披露した。３日目終了時の得点率は７・００。前半（３Ｒ）は４着で、後半（７Ｒ）は４着で６・００という勝負駆けの状況に。５号艇で登場し、レース本番は枠なり５コース。コンマ０４と速いスタートタイミングで１Ｍは最内を差し、バックでは４番手。２Ｍはインから逃げた田中信一郎（大阪）が先取りし、最内