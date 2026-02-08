ウォリアーズ戦でプレーするレーカーズの八村塁＝7日、米ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは7日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのウォリアーズ戦で先発出場し、28分22秒プレーして18得点、1リバウンドだった。今季最多に並ぶ4本の3点シュートを決めた。先発出場は昨年12月28日以来。チームは105―99で3連勝し、32勝19敗となった。