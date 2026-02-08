同志社大出身の作家、白川紺子（こうこ）さん（４４）が、京都を舞台にした呪術幻想ミステリーシリーズ「京都くれなゐ荘奇譚（きたん）」（ＰＨＰ文芸文庫）を６巻で完結させた。読売新聞京都総局（中京区）を訪れた白川さんに、学生生活を送った京都の思い出を聞いた。（木須井麻子）白川さんはシリーズ累計１３０万部を超え、テレビアニメになった中華ファンタジー「後宮の烏（からす）」（集英社オレンジ文庫）などライト文