「近畿地区選手権競走・Ｇ１」（７日、住之江）４日目６Ｒで重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝が２着条件の勝負駆けに成功した。１号艇で登場し、インからきっちり逃げ切って１着。得点率を６・４０で予選を終えた。レース後は「スタート（Ｓ）力不足が出てしまって…」と反省。Ｓはインからコンマ２８と立ち遅れたが、１Ｍまでに伸び返して先マイを敢行。後続を突き放して先頭でゴールした。機力に関しては申し分