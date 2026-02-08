全日本空輸（ANA）は、「AirJapanフライトバウチャー」へのマイルの交換を3月28日をもって終了する。1,000マイルを900円、5,000マイルを4,500円、10,000マイルを11,000円分のフライトバウチャーに交換できる。3月29日の運航終了に伴い、交換を終了する。バウチャーはANAマイレージクラブの会員本人と本人の同行者のみ、東京/成田発の片道・往復航空券や受託手荷物、機内食、座席指定などの円建てでの支払いに、1購入につき1枚利用