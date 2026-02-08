全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・グランスタの洋菓子店『Mr．CHEESECAKE』です。新商品『Mr．CHEESECAKE』クリーミーベイクドチーズケーキ（4個入り）1782円2025年10月に登場したベイクドチーズケーキ。クリームチーズとパルミジャーノの奥深い風味が際立ち、チーズが染み出すようなしっとり感も抜群。香りや口当たりを重視する当ブランドの技が光る。個包装で、甘過