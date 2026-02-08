気象台は、午後2時16分に、大雪警報を三次市、庄原市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】広島県・三次市、庄原市に発表 8日14:16時点北部では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■広島市佐伯区□なだれ注意報9日にかけて注意■三次市□大雪警報【発表】積雪8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量45cm・平地12時間最大降雪量30cm□なだれ注意報