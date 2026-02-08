電気自動車（EV）に関心はあるものの、「補助金を使うと実際の支払額はいくらになるのか」「ガソリン車より本当に家計にやさしいのか」と判断に迷っている人は少なくありません。特に車は高額な買い物であり、購入後も長期にわたって維持費がかかるため、感覚的なイメージだけで選ぶのは不安が残ります。 本記事では、中国EV大手BYDの代表車種であるコンパクトSUV ATTO 3を例に、補助金を反映した実質的な購入価格と、