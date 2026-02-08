現地時間2月7日、UAEで行われたアブダビゴールドカップ（L・芝1600m・15頭立て・1着賞金60万ドル＝約9000万円）に、日本から参戦したシュトラウス（牡5・美浦・武井亮）が、J.モレイラ騎手とのコンビで嬉しい海外初勝利を挙げた。管理する武井亮調教師はレース後、「すごく能力の高い馬だと信じていましたので、レベルの高い相手にいいレースをしてくれて嬉しく思います。今後はまだ未定ですが、日本に戻って馬の状態を見てか