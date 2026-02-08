日本テレビの岩田絵里奈アナ（30歳）が、2月8日放送の情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。バレンタインについて「アナウンス部であるかなと思ったら。意外とそういう文化なくて」と語った。「まじっすか」のコーナーに出演した山之内すずにバレンタインの思い出についての質問が出ると、山之内は「小中学生の頃とかはいわゆる友チョコ。（学校で渡すのはダメで）1人50個、60個作って、紙袋にぱんぱんに入れて、放課後