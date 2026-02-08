◆練習試合日本ハム―阪神（８日・名護）日本ハムのドラフト２位ルーキー、エドポロ・ケイン外野手＝大阪学院大＝が２打席連続安打を放った。今季初の対外試合に「４番・中堅」でスタメンデビュー。初回の第１打席に遊撃内野安打を放ち初安打をマークすると、４回先頭で迎えた２打席目だった。阪神２番手・門別の高め真っすぐを捉え、中堅フェンスを直撃する中越え二塁打。会心の一打に、新庄監督もベンチから拍手を送った。