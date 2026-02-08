ＪＲＡは雪の影響で２月８日に開催予定だった、京都競馬第２回４日、東京競馬１回４日の開催を中止した。京都競馬は９日、東京競馬は１０日に代替競馬が行われる。２場同日の開催中止は、積雪で中止となった２０１７年１月１５日の京都、中京競馬以来、９年ぶり。翌１６日に中京競馬、１７日に京都競馬を代替開催。当時の京都は１Ｒの発走時間を遅らせるなど開催を模索したが、発売後に中止となったため、再投票となった。中央