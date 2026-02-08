ＮＨＫの公式サイトによると、８日午後０時１５分から、鳥取県米子市の会場で開催予定だった「ＮＨＫのど自慢」は、大雪の影響と交通機関の乱れなどに伴い中止となった。代わりに過去の放送を編集し、放映した。気象庁は大規模な交通障害が発生する恐れが高まったとして８日、鳥取県の一部地域に「顕著な大雪に関する情報」を発表した。