落語家の春風亭一之輔（48）らが8日、東京・上野の鈴本演芸場で15日からの8年ぶり「早朝寄席」復活を記念した公演を行った。一之輔は「末永くごひいきにして欲しい」と来週からの本公演に期待を寄せた。公演には一之輔の他に五明樓玉の輔（60）、入船亭扇辰（61）、古今亭菊之丞（53）が出演。落語協会理事4人による豪華な番組となった。午前9時30分の開場予定を早め、9時8分には満員札止めとなった。大雪が降る中、午前5時台