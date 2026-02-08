ミラノ・コルティナ五輪は日本時間８日、大会３日目を迎える。２日目に金、銀、銅と３つのメダルを獲得した日本勢。メダルが有力視されるのはフィギュア団体だ。６日からスタートした競技は現在、５種目を終えて首位の米国を５ポイント差で追っている。ペアフリーではＳＰで会心の演技を見せたりくりゅうペアが登場。ここで米国との差を縮め、女子フリーの坂本、男子フリーの佐藤へつなげられるかがポイントとなる。ＳＰでマ