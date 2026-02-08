格闘技イベントに極真空手で県大会優勝という異色の経歴を持つタレントでレースクイーン、さらに塗装屋という一面も持つ職人美女がラウンドガールとして登場。引き締まった肉体美に「足細っ」「スタイルすご」などファンがざわつく一幕があった。【映像】「足細っ」“異色”の空手美女ラウンドガール8日、東京・国立代々木競技場 第二体育館で『K-1 WORLD GP 2026〜 -90kg世界最強決定トーナメント〜』が開催され、異色のラウ