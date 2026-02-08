社長の「一番売った奴になんでも買ってやる」という鶴の一声で始まった、社内販売レース。18歳の新入社員だったのちにわかさ生活の創業者となる⻆谷建耀知氏は、「スーツが欲しい」一心でトップを目指しますが、ライバルは経験豊富な先輩たち。正攻法の売り込みでは勝ち目がないと悟った彼が編み出したのは、無謀とも言える作戦でした。『誰でもできる！結果に繋がる超・マーケティング思考すべての答えは個客の中にある