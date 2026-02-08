俳優の真矢ミキ（62）が8日、自身のインスタグラムを更新。節分での着物姿を公開した。【写真】「似合いますね」節分での華やかな“真紅の着物”姿を披露した真矢ミキ東京で積雪を観測したこの日、「今朝カーテンを開けると白銀の世界、舞うように降り立つ雪の美しさに一瞬目をうばわれますが、、今日は投票日、何とか最寄りの投票所まで辿り着きたいものですね」とつづり、雪景色の写真をアップ。「これが先日の節分祭でな