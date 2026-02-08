◆練習試合日本ハム―阪神（８日・名護）現役ドラフトでヤクルトから阪神に移籍した浜田太貴外野手が、今季のチーム対外試合１号を放った。０―０の４回２死。畔柳に１ボール２ストライクと追い込まれた後、１４８キロ直球を豪快に振り抜いた。打球は左翼席へ。４日のシート打撃でも右翼芝生席に放り込んだ“虎の浜ちゃん”がまたアピールした。