中日・金丸夢斗投手が８日、沖縄・北谷キャンプで初めてシート打撃に登板し、抜群の投球を披露した。２２球で打者５人を無安打。最初の打者・福永を一邪飛に打ち取ると、辻本の四球の後は、ドラフト６位・花田（東洋大）と木下から連続三振を奪い、最後の尾田の投ゴロまでフェアグラウンドに打球が飛ぶことはなかった。「寒かったので出力を思い切り出すことより、感覚を大事に」と丁寧な投球で最速１４９キロ。「まっすぐもほ