◇プロ野球・巨人春季キャンプ（7日、宮崎）巨人のドラフト2位の田和廉投手が7日、実戦形式のライブBPに初登板。「初めてでしたけど、自分の中で良い投球が出来たかなと思います」と手応えのある表情を見せた田和投手。「自分が持っている球種をまず一通り投げれた。バッターに対して投げて、いろんな課題であったり自分の良さを見せることができたかなと思います」と振り返りました。この日は、スライダー、カットボール、などで