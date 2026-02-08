日田市の投票所 衆議院選挙の投票日の8日、大分県内では積雪したところもある中、各地で投票が行われています。 大分市の投票所 投票は午前7時から県内ではあわせて548か所で始まりました。 雪が積もった場所もありましたが、県選挙管理委員会によりますと、8日午前時点では、雪の影響による大きなトラブルの報告は無いということです。 午前11時現在の推定投票率は6.83％で、2024年に行われた前回の衆院