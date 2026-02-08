サッカーのスペイン1部バルセロナは7日（日本時間8日）、欧州スーパーリーグ（SL）構想からの離脱を表明した。「FCバルセロナは欧州スーパーリーグ・カンパニーおよび参加クラブに対し、プロジェクトからの撤退を正式に伝えた」と声明を発表した。欧州SLは2021年4月にスペイン、イングランド、イタリアの有力12クラブによる創設が発表されながら、サポーターや各国リーグなどの猛反対で早々に頓挫。23年7月にユベントスが離脱