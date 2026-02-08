元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が7日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。あまり目標を立てずに生きてきたと明かした。今放送のゲスト、「映画パーソナリティー」コトブキツカサ氏から目標を立てて生きていると知らされると、田中は「私ってあんまり目標立てないんですよ」と切り出した。「目標とかあんまり立てなくて。5年先10年先とかもっと読めないから。