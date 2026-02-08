◇練習試合阪神―日本ハム（2026年2月8日名護）阪神の今季初対外試合が行われ、現役ドラフトでヤクルトから加入した浜田太貴外野手（25）がチーム1号となる先制ホームランを放った。日本ハム・畔柳の高め直球を振り抜き、打球をレフトスタンドまで運んだ。4日に行われたシート打撃でもチーム1号を放っており、“虎の浜ちゃん”がまた、圧倒的なパワーを見せつけた。