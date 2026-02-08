タレントなえなの（25）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に出演。本名について語った。ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）スノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来（きら）の話題。木村の名前の由来について、父親がガンダム好きでアニメ「機動戦士ガンダムSEED」の主人公キラ・ヤマトから命名されたことが紹介された。和田アキ子が「名前で言えば、なえなのちゃんっていうのも珍しい