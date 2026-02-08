俳優近藤頌利（31）が8日、セカンド写真集「SOAR（ソア）」（KADOKAWA）発売記念イベントを都内で行った。デビュー10周年を記念し、「自由」をテーマに昨秋マレーシアで撮影。公私ともに初海外だったとし、「初めて6時間飛行機乗りました。パスポートも初、長いフライトも初。わくわくが強かった」。出来栄えの点数を聞かれると「10周年なので、10点満点中10点」と笑顔で話した。タイトルの「ソア」は「舞い上がる」「飛躍する」な