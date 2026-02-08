柏崎市で8日午後0時半頃、一般住宅などが燃える火事がありました。午後1時40分現在、鎮圧に至っておらず、消火活動が続いています。消防によりますと、火事があったのは柏崎市西長鳥にある住宅で、木造2階建ての家屋と敷地内にある作業小屋が燃えているということです。午後0時半過ぎ、住人から「火事です、煙がすごいです」などと消防に通報があったということです。3人の住人に、ケガはないということです。