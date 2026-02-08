きょう午前、山形市の県道で普通貨物自動車が信号のある電柱に衝突する事故があり、運転していた60代の男性が死亡しました。 【写真を見る】山形市で車が信号のある電柱に激突男性が死亡病気の可能性も含め警察が調べる（山形） 事故があったのは、山形県山形市あけぼの1丁目の県道大森中野線です。警察によりますと、きょう午前10時43分ごろ、交差点の信号柱に普通貨物自動車が衝突しました。 この事故で、車を運転してい