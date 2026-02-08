イタリアで開催中のミラノ・コルティナオリンピックに反対する大規模なデモが、7日、ミラノで行われました。夜になって一部が爆竹を鳴らすなど過激化し、6人が拘束されました。ロイター通信などによりますと、7日、ミラノ・コルティナオリンピックの開催に反対するデモが、開催地のミラノで行われました。およそ1万人が参加し、開催による家賃の高騰やインフラ建設による環境への悪影響などを訴えたということです。IOC（＝国際オ